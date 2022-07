Myke Henry a Scafati: ufficiale il primo colpo per la Serie A

SCAFATI - "La Givova Scafati è lieta di annunciare il primo ingaggio per la prossima stagione agonistica 2022/2023 nel campionato di massima serie italiana. Si tratta dell’ala piccola di nazionalità statunitense Mychael “Myke” Gerome Henry, un giocatore completo, dal rendimento costante, in grado di giocare anche da guardia, buon penetratore, dotato di grande atletismo e di spiccate doti difensive". Con questo comunicato ufficiale la neopromossa Givova Scafati ha annunciato il primo colpo di mercato per la prossima Serie A. L'ex Trieste che torna in Italia dopo un anno di assenze ed è pronto a mettersi a disposizione di coach Rossi, ha dichiarato: "Sono felice di far parte di questa squadra, ho scelto questo club perché abbiamo ambizioni simili, vogliamo infatti dimostrare entrambi la voglia di dare il massimo in ogni partita. Mi piaceva l’idea di tornare a giocare in Italia, dove in passato sono stato davvero bene. Voglio competere ad alto livello e continuare a spingermi su nuovi e più alti livelli".