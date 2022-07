Allianz Trieste, nuovo rinforzo: Vildera è ufficiale

TRIESTE - Nuovo rinforzo per l'Allianz Trieste: il club biancorosso annuncia l'ingaggio di Giovanni Vildera, centro classe 1995. Un giocatore di esperienza ma soprattutto di sostanza sotto le plance, come dichiarato dal presidente Mario Ghiacci: "Vildera è un giocatore solido e che possiede un ottimo bagaglio di esperienza, il che ci ha convinti a puntare su di lui", sostiene lo stesso Ghiacci che mette in risalto quanto Vildera sia un profilo duttile per l'Allianz soprattutto fuori dal campo: "Riteniamo che sia un giocatore in grado di inserirsi al meglio nel gruppo che stiamo costruendo e di rinforzarlo, quindi sono molto felice che abbia accettato la nostra proposta e sono certo che saprà affermarsi nuovamente ai massimi livelli del basket italiano”. Vildera cresce cestisticamente nelle giovanili della Petrarca Padova, per poi trasferirsi alla Reyer Venezia. La prima significativa esperienza arriva nel 2014 quando indossa la maglia di Omegna in A2, squadra in cui milita per due stagioni per poi approdare a Siena. Milita in biancoverde per altre due stagioni per poi esplodere definitivamente prima a Biella e poi a Rieti. Le ottime prestazioni con i laziali gli valgono il grande salto in Serie A, sponda Treviso. In Veneto, Vildera è la riserva di lusso di coach Max Menetti: un esodio inn massima serie di livello per Vildera che, con più di 3 punti e 2 rimbalzi di media, contribuisce al raggiungimento dei playoff dei biancoblù trevigiani. Nella scorsa stagione, il centro è tornato in Serie A2 a Ferrara, realizzando quasi 10 punti e più di 5 rimbalzi di media. Un apporto incrementatosi nei playoff con più di 11 punti e 6 rimbalzi per partita. Ora una nuova occasione in Serie A.