Bertram Tortona, presentato il nuovo acquisto Candi: "Sono carico"

Leonardo Candi, che arriva da una stagione a Reggio Emilia nella quale è stato a lungo fermo a causa di un grave infortunio, si presenta ai nuovi tifosi in un video sul canale ufficiale YouTube della Bertram Tortona, "Derthona TV": "Sono carico ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. È stata una trattativa molto rapida perché c'è stata da entrambe le parti di chiudere in fretta il contratto. Ho sposato a pieno il progetto di Tortona, ho parlato con il coach Ramondino e mi sono trovato subito a mio agio con lui, lo stesso con la società. Le aspettative per questa stagione? Quelle di fare bene ed essendo l'ultimo arrivato, voglio mettermi al servizio del coach. Darò il massimo sempre e cercherò di puntare in alto". Nelle sole 13 presenze di questa stagione il giovane ha tenuto una media di 8.5 punti a partita.