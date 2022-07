Gigi Datome ancora con l'Olimpia Milano: ufficiale

MILANO -Dopo Kyle Hines arriva un altro importante rinnovo in casa Olimpia Milano: il club ha ufficializzato l'estensione di contratto con Gigi Datome. Il capitano della Nazionale, arrivato nel 2020 sotto la Madonnina, ha commentato con soddisfazione questa fumata bianca: “Sono felice di continuare la mia esperienza all’Olimpia Milano. Ho la voglia e l’ambizione di fare sempre meglio in un club che ha grandi aspirazioni, e sono contento di farlo insieme ad un gruppo di lavoro collaudato. Allo stesso tempo sono molto curioso di conoscere i compagni che si uniranno a noi per aiutarci a raggiungere altri traguardi”. Con la maglia biancorossa Datome ha vinto: 2 Coppe Italia (una da Mvp), una Supercoppa e l'ultimo scudetto.