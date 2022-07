L'Olimpia Milano blinda Devon Hall: ufficiale il rinnovo

MILANO - L'Olimpia Milano ha ufficialmente rinnovato fino al 2024 il contratto di Devon Hall. Arrivato la scorsa estate l'ex Bamberg si è rivelato non solo una scommessa vincente ma anche un giocatore chiave nella stagione biancorossa viaggiando quasi a 10 punti di media (9.0 e 9.9) tra campionato ed Eurolega. Non è la prima volta che Milano rinnova anzitempo (prima della scadenza) un contratto ad un giocatore, lo fece già la scorsa estate con Shavon Shields. Queste le parole d'entusiasmo dell'ex Oklahoma City: "Sono superfelice e grato di poter continuare la mia carriera in questa società meravigliosa e di aver prolungato il mio periodo di permanenza. Sono ansioso di scoprire cosa ci riserva il futuro, qui alla nostra Olimpia Milano”. Hall diventa il 4° giocatore rinnovato questa estaste dai campioni d'Italia dopo Hines, Datome e Biligha.