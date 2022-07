La Pallacanestro Varese ufficializza Markel Brown e Colbey Russ

VARESE - È la giornata della Pallacanestro Varese che si avvicina sempre più al completamento del roster 2022-23: ufficializzati gli arrivi di Markel Brown e Colbey Russ . Brown ha giocato la scorsa stagione ad Anversa, garantisce grande esperienza a coach Matt Brase . A 30 anni, infatti, vanta una lunga militanza sia in Nba, dove ha indossato le canotte di Brooklyn Nets e Houston Rockets, che in Europa (ha giocato in Eurolega, EuroCup e FIBA Europe Cup).Russ invece, a lungo corteggiato dai biancorossi, è un giocatore di talento dalle spiccate doti offensive che gli permettono di essere pericoloso sia come principale terminale sia in favore dei compagni. Lo scorso anno ha vestito la canotta di Nymburk (esordendo anche in BCL).

Arcieri: "Oggi è un giorno entusiasmante e colmo di ottimismo"

Il GM della Openjobmetis Michael Arcieri ha commentato con gran soddisfazione l'arrivo della guardia e del regista: "Oggi è un giorno entusiasmante e colmo di ottimismo per la stagione che verr. Markel è un giocatore di incredibile esperienza avendo giocato in NBA, G-League e in Europa. È un giocatore davvero speciale capace di impattare sulle partite in tanti modi grazie ad un atletismo importante che si coniuga perfettamente ad un repertorio offensivo raffinato ed una innata versatilità difensiva". Su Russ: "Colbey è un leader senza paura e un gran competitor. La sua abilità nel controllare il gioco ed il suo ritmo per mettere nelle migliori condizioni i suoi compagni e per fare la giocata vincente è sempre stata il suo marchio di fabbrica. È il giocatore ideale per uno stile di gioco rapido che permette di tenere palla e giocatori sempre in movimento. Siamo felici che abbia sposato il nostro progetto biancorosso e diamo un benvenuto di cuore a lui ed alla sua famiglia".