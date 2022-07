Ufficiale, Burnell è un nuovo giocatore di Brindisi

BRINDISI - Importante colpo di mercato messo a segno dall'Happy Casa Brindisi: Jason Burnell è un nuovo giocatore biancazzurro: lo rende noto lo stesso club pugliese con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Una firma dal peso specifico notevole per il roster di Frank Vitucci che si assicura uno dei giocatori più talentuosi e dal rendimento costante, sopratutto nelle ultime due stagioni di Serie A con la maglia della Dinamo Sassari: "Volto noto del campionato italiano, ha esordito in Serie A nella stagione 2019/20 con Cantù ad oltre 11 punti e 5 rimbalzi di media. Il passaggio a Sassari gli permette di disputare la doppia competizione LBA-Champions League confermandosi al primo anno in Italia con 12.5 punti, 6.8 rimbalzi e 3.7 assist e in Europa come quinto miglior rimbalzista (6.9) della competizione. Determinante il suo apporto ai playoff nell’ultima annata, sempre in doppia cifra nella serie vinta contro Brescia alla media 15 punti e 5 rimbalzi in quattro partite. Benvenuto Jason: ora sei al 100% biancoazzurro!".