Virtus Bologna, che colpo da Eurolega: ufficiale Lundberg!

BOLOGNA - La Virtus Bologna annuncia un nuovo colpaccio di mercato: il club bianconero, che tornerà a disputare l'Eurolega dopo 19 anni di assenza, annuncia l'ingaggio della guardia danese Gabriel Lundberg. I campioni in carica della scorsa edizione dell'Eurocup lo hanno reso noto attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali: "Lundberg nasce a Copenaghen il 4 dicembre 1994. Guardia di 193cm inizia la sua carriera in Danimarca prima con i Falcon, poi con i Copenhagen Wolfpack e poi dal 2015 al 2017 agli Horsens IC: con questi ultimi vince un Campionato Danese e una Coppa di Danimarca. Nel 2017 lascia la sua terra natale per spostarsi in Spagna: due stagioni a Manresa prima e a Tenerife poi, dove, nel febbraio del 2020, proprio contro i bianconeri, vince la Coppa Intercontinentale. Nella stagione 2020/21 veste la maglia dello Zielona Gora, in Polonia, con cui vince un Campionato Polacco, con il titolo di MVP, chiudendo la stagione con 20 punti di media a gara. Nella stagione successiva il passaggio al CSKA Mosca: con la squadra russa vince una Supercoppa e il Campionato nel 2021 oltre a disputare per due anni l’Eurolega con 10 punti di media. Nella seconda parte della scorsa stagione il suo passaggio in NBA, ai Phoenix Suns, diventando così il primo giocatore danese a firmare un contratto oltreoceano. Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Gabriel Lundberg nella grande famiglia bianconera!", scrive il club bolognese.