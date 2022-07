Ufficiale, Della Valle torna a indossare la canotta della Germani Brescia

BRESCIA - Clamoroso alla Germani: Amedeo Della Valle, dopo aver salutato la Leonessa con la rescissione del contratto dello scorso giugno, torna sui suoi passi e vestirà ancora la canotta del club bresciano. L'annuncio arriva direttamente dal patron del club lombardo, Mauro Ferrari: "È nato tutto velocemente e l'operazione con Amedeo è scaturita in queste ore, grazie all'extra budget messo da Faustino Ferrari", afferma con soddisfazione il numero uno della Germani nella conferenza stampa che sancisce l'immediato ritorno del giocatore classe 1993 a Brescia. "Il comportamento di Amedeo è stato dignitoso e da uomo prima che da atleta", prosegue Ferrari, che sottolinea la maturità del giocatore, la cui ambizione era quella di giocare in Eurolega. Una chiamata che però non è mai arrivata: "Partendo dal presupposto che ha giocato un anno straordinario, incredibile, così come tutta la squadra, e da questa situazione si esce con una certa convinzione. A 28 anni si ha voglia di guardare all'Eurolega, si viene sollecitati da amici e colleghi durante il mese di maggio e si esce da una situazione in cui tutti avrebbero pensato la stessa cosa. Da qui poi esce l'uomo corretto, serio ed educato perché Amedeo si è anteposto il problema di non mettere in difficoltà la Pallacanestro Brescia e, visto che aveva contratto, ci ha messo del suo perché voleva comportarsi da signore".