LBA, il calendario della Serie A 2022-2023: si parte il 2 ottobre

Il calendario della Regular Season della Serie A UnipolSai 2022-23 è stato ufficializzato dalla Lega Basket. Confermato il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello dell'andata, introdotto nella stagione 2021-2022. Il primo turno si disputerà domenica 2 ottobre, dopo la Supercoppa a Brescia mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, che vedrà partecipare EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Yachts Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari. Per i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano si parte con una sfida che vedrà uno dei nuovi innesti in casa Olimpia, Nazareth Mitrou-Long, sfidare subito la sua ex squadra, la Germani Brescia.