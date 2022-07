Happy Casa Brindisi, ufficiale l'ingaggio di Junior Etou

Ora è ufficiale: Luc Tslean Tsiene Etou, meglio conosciuto come Junior Etou, ala congolese di 2013 cm, è un nuovo giocatore dell'Happy Casa Brindisi. La società brindisina ha reso noto il suo acquisto tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Nato nella Repubblica del Congo nel 1994, precisamente a Pointe-Notre, Etou ha disputato l'ultima stagione all'Hapoel Be'er Sheva con una media di 13.3 punti, 5.6 rimbalzi e 1.1 assist nella lega israeliana ad una percentuale di 48% da due, 34% da tre e 83% ai liberi. Dopo essersi formato a Rutgers e Tulsa University, ha iniziato la sua carriera europea in Turchia (Sakarya), Spagna (Estudiantes), Germania (Würzburg) e Francia (Cholet e Quimper). Il nazionale congolese ha già disputato la Europe Cup nel 2018/19 con Sakarya a 12.8 pt di media.