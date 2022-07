Ufficiale, Trent Lockett torna all'Aquila Trento

TRENTO - Trent Lockett è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aquila Trento. L'ala statunitense torna in Serie A e per la seconda volta con la Dolomiti Energia dopo la stagione 2015-16 dove, tra l'altro, siglò il record di palloni rubati da un giocatore di Trento in una partita ufficiale con 7 (in campionato contro la Virtus Bologna il 3 aprile 2016). Lockett è il 5° innesto (2° americano dopo Darion Arkins) dei bianconeri, ecco le parole di coach Lele Molin: "Aggiungiamo al gruppo Lockett, un giocatore di grande mentalità, serietà e solidità, che avrà un ruolo importante in campo e nello spogliatoio. Nei suoi anni in Europa, oltre ad aver lasciato qui a Trento un ottimo ricordo come atleta e come persona fuori dal campo, ha lavorato in tanti club di vertice affermandosi come un giocatore che per fisico e tecnica può avere un impatto sulla partita su entrambi i lati del campo. Gli diamo il bentornato con entusiasmo, forti anche della sua grande voglia di tornare a vestire i colori bianconeri"