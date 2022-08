Scaligera Verona, che colpo: ufficiale l'ingaggio di Holman

VERONA - Nuovo, importante innesto per la neopromossa Verona. La Tezenis Scaligera, tornata in Serie A dopo venti anni esatti dall'ultima apparizione, si rinforza in vista del prossimo campionato e annuncia l'ingaggio del jolly americano Aric Holman, giocatore che può ricoprire i ruoli di ala forte, sua posizione naturale sul parquet, e di centro, letale nel catturare i rimbalzi difensivi. La Tezenis lo annuncia con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con il giocatore di nazionalità americana Aric Holman. Ala forte di 206 cm di altezza, grazie alla sua taglia e fisicità è in grado di ricoprire anche il ruolo di centro. Nato a Owensboro, nello Stato del Kentucky, l’11 luglio 1997 ha fin qui giocato oltre 120 partite in NCAA e 71 in G-League, maturando un’esperienza anche in Germania nel suo anno da esordiente in Europa", scrive il club scaligero sui propri canali ufficiali, ripercorrendo la carriera dell'ala statunitense: "Completata l’high school a Owensboro, Holman dal 2015 al 2019 è stato impegnato alla Mississippi State University, squadra con il quale gioca 4 anni in NCAA collezionando 124 presenze totali. Stagione dopo stagione trova sempre più spazio attestandosi a 10 punti di media per gara, mostrando buone percentuali al tiro sia da due punti (51%, 57%, 63% e 50%) che dalla lunga distanza (44% e 42% nelle ultime due stagioni). Sotto i tabelloni cattura oltre 6 rimbalzi di media, mostrando anche buone qualità intimidatorie in area con 2 stoppate di media per gara. Nella stagione 20219-2020 gioca per la prima volta in G-League con i Texas Legends, chiudendo l’esperienza con 10 punti di media e 4.4 rimbalzi (62% da due punti, 35% da tre punti). Nella stagione successiva sbarca in Europa, firmando in Germania con il Ratiopharm Ulm dove in 30 partite segna 7.2 punti di media (54% da due punti, 44% da tre punti). Con la formazione tedesca disputa anche 10 partite in Eurocup, affrontando anche Brescia, in cui ha collezionato 6.3 punti e 5.6 rimbalzi di media. Nell’ultima stagione torna in G-League ed indossa la maglia degli Austin Spurs, totalizzando 31 partite con 11.5 punti di media (53% da due punti, 28% da tre punti) e 6 rimbalzi , guadagnandosi anche una chiamata dai Miami Heat per un 10-day contract, con i quali però non è mai sceso in campo. Chiude l’anno con una presenza in Porto Rico con i Gigantes de Carolina (2 punti, 4 rimbalzi)". Un giocatore che, nonostante la giovane età, possiede già un bagaglio tecnico e di esperienza non indifferente per un club il cui obiettivo, almeno sulla carta, è il raggiungimento della salvezza al ritorno in Serie A. Holman commenta con soddisfazione l'approdo a Verona, promettendo il massimo impegno per riportare i gialloblù ai fasti di un tempo: “È un onore per me giocare la prossima stagione a Verona, sono contento di tornare in Europa e di giocare il mio primo campionato in Italia, un posto fantastico. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi ed i miei nuovi compagni, sono certo che tutti daremo il 110% per avere una stagione vincente. Ho già parlato con il coach ed ho avuto ottime sensazioni, ci divertiremo”.