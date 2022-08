Ufficiale, Taylor Smith completa il roster di Verona

VERONA - Taylor Smith è ufficialmente un giocatore della Scaligera Verona e completa il roster per la stagione da neo-promossa in Serie A1. Il centro statunitense ha raccontato della scelta con un retroscena: “Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia gialloblu! Da quando ero a Ravenna ho sentito solo bellissime cose su Verona, sulla storia cestistica e sulla bellezza della città. Parlando con Karvel Anderson non ho mai avuto dubbi e sono stato felice di accettare la proposta della società. Sono onorato di avere la possibilità di scendere in campo ogni giorno, in allenamento ed in partita, per rappresentare Verona”.