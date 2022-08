Ufficiale, Cheatham Jr è un nuovo giocatore di Pesaro

PESARO - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si rinforza con l'ala forte Kwan Cheatham Jr. Lo statunitense, classe 1995 di 208 cm, debutterà in Serie A con la canotta numero 55. Il club biancorosso presenta il suo nuovo giocatore con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "La sua carriera inizia nel 2013/2014 in ambito college: in NCAA per quattro stagioni difende i colori dell’Akron Zips, poi nel 2017/2018 approda in Belgio per giocare per due annate nel massimo campionato con la maglia dei Kangoeroes Mechelen. Nel 2019/2020 inizia la stagione in Bulgaria con il Levski Sofia per poi trasferirsi nella massima divisione francese al Le Portel. Nel 2020/2021 scende in campo in Israele – sempre nel massimo torneo professionistico – con l’Ironi Nes Ziona prima di intraprendere una nuova esperienza nella ACB spagnola con il Fuenlabrada, formazione con cui disputa anche il 2021/2022 con una media di 10,8 punti, 4,7 rimbalzi e 40,5% da tre punti", scrive il club marchigiano.