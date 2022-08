Reggio Emilia, il colpo di mercato è Ponitka: è ufficiale

REGGIO EMILIA - Dopo l'ingaggio di Kassius Robertson, Reggio Emilia piazza un altro colpo da novanta sul mercato: il club biancorosso rende noto l'ingaggio di Mateusz Ponitka. L'esterno polacco, ex capitano dello Zenit San Pietroburgo, firma con la Unahotels un accordo di 3 mesi con opzione di rinnovo fino al termine della stagione. L'annuncio arriva dalla società vice campione d'Italia 2015 e 2016 che regala a coach Max Menetti un giocatore di elevatissima caratura internazionale: "Esterno di 198 centimetri classe 1993, Ponitka ha maturato nel corso della sua carriera numerose esperienze in ambito europeo, disputando sia l’Eurocup che l’Eurolega e vestendo costantemente la maglia della nazionale polacca. Gli ultimi tre anni lo hanno visto protagonista in Russia con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, di cui era anche capitano; precedentemente aveva vestito, tra le altre, anche la canotta del Lokomotiv Kuban, del Gran Canaria e del Pinar Karsiyaka. Nella sua carriera vanta oltre 90 presenze in Eurolega con 8.2 punti e 5.2 rimbalzi di media e 59 presenze in Eurocup con 9.7 punti e 4.4. rimbalzi a partita". Lo stesso nazionale polacco commenta emozionato l'approdo in maglia reggiana: “Sono davvero euforico di poter giocare in Italia con la Pallacanestro Reggiana", dichiara il nazionale polacco. "Il mio unico obiettivo è di arrivare in biancorosso ed essere la versione migliore di me stesso, in campo e fuori, per aiutare la squadra a vincere. Lavorare duro e divertirsi. Non vedo l’ora di incontrare compagni e tifosi”. La Unahotels rende inoltre noto che l'ex capitano dello Zenit sbarcherà in città a settembre al termine della sua esperienza ad Eurobasket con la maglia della nazionale polacca.