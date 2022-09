Bako: "Alla Virtus Bologna per vincere. E già mi sento a casa"

Il 26enne belga pronto per la nuova avventura: "Sono arrivato tardi per gli impegni in nazionale, ma i compagni mi hanno accolto alla grande"

19 . 09 . 2022 19:07 1 min BasketBakoVirtus Bologna

© CIAMILLO

BOLOGNA -"Mi sono sentito subito a casa". Inizia sotto i migliori auspici l'avventura di di Ismael Bako, che ha affidato le prime parole da giocatore della Virtus Bologna alla tv del club: "Sono arrivato più tardi rispetto agli altri, perché ero impegnato con la Nazionale, ma sono stato accolto a braccia aperte dai compagni e dallo staff e mi sono sentito subito a casa". La lista degli obiettivi Il 26enne belga, arrivato dai catalani del Manresa, ha parlato alla tv del club emiliano: "I miei obiettivi sono di migliorare. Già con la Nazionale ho avuto modo di fronteggiare giocatori NBA ed europei e di vedere il mio livello a confronto loro. Questo mi ha motivato molto perché ho visto quanto posso e devo migliorare. Voglio diventare molto più fisico e migliorare i miei aspetti del gioco indipendentemente dal ruolo. Poi, ovviamente - ha concluso Bako - voglio vincere quanti più trofei possibili". Guarda il video Shaquille O’Neal in sella a un vero bolide Da non perdere Europeo, trionfo Spagna Nba, Schroeder torna nei Lakers Tutte le news di Serie A

