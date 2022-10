Reggio Emilia, buona la prima: Treviso piegata per 78-58

TREVISO - Riparte la Serie A e Reggio Emilia infila il primo successo passando con un rotondo 78-58 sul parquet di Treviso. Buona la prima per la UnaHotels che domina il match e controlla il risultato fino alla fine, tanto lavoro ancora per Nicola e la sua Nutribullet dopo la sconfitta. Devastante primo tempo per gli emiliani che con il trio Cinciarini, Hopkins, Robertson chiude i primi dieci avanti di 11 per poi allungare all'intervallo lungo sul 22-38. Dominio assoluto per gli uomini di Menetti che chiudono benissimo la difesa colpendo con precisione l'avversario, Hopkins sfiora la doppia doppia nei primi 20' di gioco. Nel terzo quarto continua il dominio reggiano: Cinciarini guida la truppa (saranno 19 a referto), cresce anche Diouf e al suono della terza sirena il distacco aumenta sul +23. Nell'ultimo quarto Iroegbu (17 punti) prova a salvare la faccia di Treviso, ma alla fine il tabellone registra il +20 che chiude la partita.