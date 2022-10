Basket, Milano regola Scafati, la Virtus piega Trieste

BRINDISI - Debutto vincente nella nuova Serie A per Brindisi , che piega 77-70 Napoli nel 2° turno di campionato. Burnell e Perkins mattatori, gli ospiti accorciano fino al -4 ma Reed , Bowman e Mascolo rimettono la gara sui giusti binari per l'Happy Casa che chiude sul +7.

Milano stende Scafati

L'Olimpia Milano si impone 75-66 a Napoli contro la neo-promossa Givova Scafati. Protagonisti del match Brandon Davies (16 punti), Nicolò Melli (13 punti) ed il rientrante Shavon Shields autore di 5 punti ma 6 rimbalzi e 6 assist per 20 di valutazione. Padroni di casa scatenati nei primi 2'30" tanto da toccare il +11 (13-2) ma da quel momento è stato un assolo biancorosso: parziale di 33-12 per chiudere il 1° quarto sul 33-25 seguito da un altro parziale di 20-7 per scappare sul 53-32 ed andare al riposo lungo in controllo sul 55-40 con Melli a quota 11 punti. I ragazzi di Messina gestiscono il vantaggio fino alla fine conquistando la seconda vittoria stagionale.

Bologna piega Trieste

Due su due per la Virtus Bologna che batte Trieste per 85-80 con i 18 di Mannion, i 13 di Belinelli e una grande prova corale. All'Allianz non bastano i 44 complessivi della coppa Bartley-Davis e i 20 di Gaines. A punteggio pieno anche Tortona che passa a Reggio Emilia per 63-59, primi sorrisi casalinghi per Trento e Sassari che superano rispettivamente Treviso e Verona: 66-57 per la Dolomiti Energia, la Dinamo chiude sul 101-79.