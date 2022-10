Serie A, Tortona batte Pesaro con brivido. Virtus dominante a Verona

Venezia torna a vincere: Trieste ko

Dopo il Ko in volata a Pesaro la Reyer Venezia torna al successo e vince comodamente sul campo di Trieste per 95-78. Venezia che subito indirizza la partita chiudendo avanti di 14 lunghezze il 1° quarto (29-15) arrivando anche sul +21 prima di andare negli spogliatoi sul 55-35. I ragazzi di De Raffaele non si girano più portando a casa il referto rosa con le solide prestazioni dei lunghi Mitchell Watt (15 punti) e Derek Willis (16 punti). Per Venezia in doppia cirfra anche De Nicolao (14), Granger (11) e Bramos (13).

La Virtus Bologna domina a Verona

A chiudere il programma la Virtus Bologna che sbanca Verona (priva della stella Selden) 85-60. Dopo un primo tempo equilibrato, con la Segafredo avanti 41-35) i bianconeri di Scariolo spaccano la partita con un superbo 3° quarto: il parziale die 10 minuti recita 28-5 per entrare negli ultimi 10' avanti comodamente 69-40 e, di fatto, mandare i titoli di coda. Ancora una convincente prestazione di Nico Mannion con 16 punti e 6 rimbalzi, bene anche Jaiteh (11 e 7 rimbalzi)