Basket, Serie A: Derthona vola con Daum. Vince anche Varese

VARESE - Varese vince 87-81 al PalaBigi contro Reggio Emilia nella gara valida per la quarta giornata della Serie A di basket. Reyes e Ross, rispettivamente autori di 17 e 16 punti, guidano i lombardi al successo. Ai padroni di casa non sono bastati invece i 23 punti messi a referto dal canadese Robertson. Varese sale così a 4 punti in classifica, mentre Reggio Emilia resta ferma a quota 2. Nell'altro match di giornata arriva il perentorio successo di Derthona, che supera Trieste in trasferta con il punteggio di 88-66. Continua dunque il percorso netto degli uomini di coach Ramondino in Serie A. Il quintetto piemontese vince la quarta partita di fila in questo avvio di campionato, violando l'Allianz Dome. Tra gli ospiti, in testa in solitaria per almeno 24 ore, 15 punti di Daum, il top-scorer della serata. I giuliani sono ultimi in classifica e con la casella dei punti ancora immacolata.