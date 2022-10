Milano, primo ko: vince Venezia. Virtus Bologna in vetta con Tortona

VENEZIA - Primo ko in campionato per l'Olimpia Milano che si arrende sul parquet di Venezia per 77-69. Grande successo per la Reyer che piega la formazione di Messina grazie al trio Granger-Brooks-Spissu. All'Armani non bastano Baron e Davies, pesano le fatiche di Eurolega dove i meneghini hanno speso tantissimo contro il Bayern Monaco. Approfitta del passo falso di Milano, la Virtus Bologna che affonda Treviso e aggancia Tortona in vetta alla classifica. Dominio assoluto per le V Nere che asfaltano la Nutribullet con un netto 97-71 e riscattando il duro ko europeo di Belgrado.