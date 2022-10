Basket, Serie A: vola la Virtus Bologna. Pesaro batte Brescia 98-97

SASSARI - Reduce dall'impresa di Madrid, la Virtus Bologna prosegue la sua marcia anche in campionato. Nel primo dei due anticipi della quinta giornata di Serie A, le V Nere passano al PalaSerradimignierza superando col punteggio di 74-69 Sassari, alla terza sconfitta stagionale. Nel quintetto di coach Scariolo - che aspettando Tortona resta da solo al comando della classifica a punteggio pieno - in evidenza Cordinier (15 punti) e Belinelli e Jaiteh (10 punti a testa). Per la Dinamo i migliori sono Onuaku e Jones, 12 punti per entrambi. Rialza invece la testa Pesaro, al PalaLeonessa. Nel secondo anticipo della quinta giornata, la Carpegna Prosciutto si impone sulla Germani per 98-97, ritrovando così la vittoria dopo i ko contro Tortona e Napoli. Pesaro ringrazia Cheatham, top scorer con 27 punti e autore della tripla della vittoria a due secondi dalla sirena. Bene anche Abdur-Rahkman (22 punti), Brescia non riesce a dare continuità al successo in Eurocup di mercoledì e cade per la seconda volta di fila in campionato nonostante 28 punti di Della Valle.