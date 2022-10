Tortona inarrestabile, battuta anche Venezia. Milano ritrova il successo

Non cambiano le gerarchie in vetta alla Serie A al termine del 5° turno con il Derthona che tiene il passo della Virtus Bologna infilando la quinta vittoria consecutiva contro Venezia. La Bertram costruisce il successo nel secondo e quarto quarto trascinata da un ottimo Christon autore di 18 punti. Termina 77-61 con la Reyer costretta ad arrendersi nonostante i 21 di Granger. Resta in scia del duo di testa l'Olimpia Milano che riscatta il pesante ko di Eurolega contro il Barcellona asfaltando Verona 78-54.

Vincono Varese e Trento, primo successo per Trieste

Terzo successo per Varese e Trento. L'Openjobmetis vince con un 3 su 4 ai liberi nel finale per 87-85 contro Treviso, la Dolomiti Energia doma per 75-68 Scafati grazie ad un Flaccadori da 18 punti. Sorride anche Reggio Emilia che regola Brindisi 92-78, serve invece il supplementare a Trieste per centrare la prima gioia stagionale sul parquet di Napoli: termina 92-95