Scafati: rescissione consensuale con coach Rossi

La Givova Scafati ha reso noto di "aver rescisso consensualmente il contratto che la legava ad Alessandro Rossi, l'allenatore ingaggiato a giugno del 2021 per guidare la prima squadra all'epoca militante nel campionato di serie A2, categoria che il tecnico si è aggiudicata con una brillante e sapiente gestione tecnica, che è valsa la conquista della massima serie lo scorso giugno". I risultati del campo di queste ultime settimane "e in particolare la maniera in cui è arrivata la sconfitta interna dell'ultimo turno di campionato contro l'Openjobmetis Varese - sottolinea una nota del club - hanno indotto il trainer 40enne e la dirigenza gialloblù ad effettuare un'attenta e scrupolosa riflessione, decidendo di comune accordo di interrompere anzitempo il rapporto, seppur a malincuore".