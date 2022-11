Virtus Bologna inarrestabile, Milano insegue. Tortona sconfitta

Continua la marcia inarrestabile della Virtus Bologna che infila il settimo successo in altrettante partite passando in trasferta contro Trento. Termina 71-64 per le V Nere, trascinate da Cordinier e Mannion, che restano saldamente in vetta inseguite da Milano. L'Olimpia si rialza dopo il ko di Eurolega e supera Trieste grazie ad un ottimo Mitrou-Long: 98-81 il finale al Forum con Messina che può tornare a sorridere. Ko esterno invece per Tortona costretta ad arrendersi a Brescia sotto i colpi di Della Valle, 24 punti nell'83-68 dell'ultima sirena.