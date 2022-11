Venezia ancora ko, esulta Trento. Brescia batte Trieste ai supplementari

Terza sconfitta nelle ultime quattro per la Reyer Venezia che, dopo il ko contro Varese nell'ultimo turno, perde in casa 72-73 contro Trento. Ai veneti non bastano i 23 punti di Moraschini e i 20 di Watt. Eppure il quintetto di De Raffaele era partito bene chiudendo il primo quarto sul 20-14. Poi, però, il blackout, con gli ospiti che chiudono 19-15 il secondo andando sotto solo di 2 al primo tempo. I ragazzi di Molin iniziano bene anche nella ripresa e con un parziale di 24-18 si portano a +4 per l'ultimo quarto. Venezia si sveglia troppo tardi, però, e nonostante il 19-16 dell'ultimo tempo perde 73-72.