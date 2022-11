Basket Serie A: la Virtus Bologna rimane imbattuta, bene Milano e Varese

BOLOGNA - Si chiude l'8ª giornata di campionato che vede la Virtus Bologna salutare il PalaDozza dominando l'Happy Casa Brindisi 98-68. Per coach Scariolo ben sei giocatori in doppia cifra a referto guidati dai 16 punti di Marco Belinelli e dai 15 a testa per Kyle Weems e Nico Mannion. Per le V-Nere record immacolato (8-0) e primato in solitaria in classifica. Alle spalle della Segafredo c'è l'Olimpia Milano che ritrova Billy Baron (10 punti) nel successo a casa di Treviso per 83-70: per coach Messina 19 punti per Naz Mitrou-Long ma soprattutto 18 punti incoraggianti da parte di Brando Davies.