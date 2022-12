Belinelli trascina la Virtus Bologna, Milano asfalta Sassari

VARESE - Continua inarrestabile la marcia in vetta al campionato della Virtus Bologna che passa sul parquet di Varese per 108 a 100. I ragazzi di Scariolo costruiscono il 9° successo consecutivo quarto dopo quarto, grazie ad una prestazione solida guidata da un super Belinelli autore di 21 punti; non bastano alla Openjobmetis i 28 di Brown ad evitare il ko. Milano domina Sassari con una super prestazione di Luwawu-Cabarrot e Davies. Gara senza storia che i ragazzi di Messina conducono dal primo all'ultimo suono della sirena contro una Dinamo che nel secondo quarto riesce a mettere a referto solo 6 punti. Alla fine il punteggio sarà di 93-63 per l'Olimpia che resta in scia della V Nere.