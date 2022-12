Nba: Banchero ko contro Antetokounmpo, i Celtics volano

Continua il momento da incubo dei Magic. Nonostante i 20 punti di Paolo Banchero, che nelle prossime ore incontrerà il coach dell'Italia Gianmarco Pozzecco, volato a Orlando per convincere il 20enne statunitense con cittadinanza italiana a vestire la casacca azzurra, la squadra di Mosley incassa la nona sconfitta consecutiva perdendo tra le mura amiche dell'Amway Center per 109-102 contro Milwaukee. A trascinare alla vittoria i Bucks, ormai superfluo sottolinearlo, il greco Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 34 punti, 12/21 al tiro, 13 rimbalzi, 5 assist e un paio di stoppate. Perde ancora, ma stavolta all'overtime, Philadelphia che, nonostante un super Joel Embiid (39 punti) e il ritorno di Harden, incassa il terzo ko di fila arrendendosi 132-123 contro gli Houston Rockets. Cadono anche i Golden State Warriors in casa contro Indiana Pacers (104-112), con gli ospiti trascinati dai 31 punti della guardia Andrew Nembhard.