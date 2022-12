Tortona si arrende nel finale a Sassari. Venezia batte Brescia, Trento ko

Nel 10° turno di Serie A cade la Bertram Tortona davanti al proprio pubblico arrendendosi nel finale alla Dinamo Sassari. Match di botta e risposta con gli ospiti capaci di arrivare anche sul massimo vantaggio di +9 per poi subire il rientro dei ragazzi di Ramondino. L'equilibrio sul 78-78 viene rotto da i due liberi di Jones a 52" dalla fine. Dall'altra parte Macura ne mette a referto solo uno, Robinson è invece glaciale e fa bottino pieno. A 13" dallo scadere i piemontesi provano a ceracre la tripla del pari ma Macura, Daum e Christon falliscono i propri tentativi così la formazione di Bucchi può festeggiare la vittoria per 82-79. Con lo stesso risultato orna al successo la Reyer Venezia che con Watt, Brooks e Spissu porta a casa una importante vittoria nello scontro contro la Germani Brescia. Termina infatti 82-79 una sfida molto equilibrata decisa solo in volata dai lagunari. Sorride anche Napoli che piazza il colpo contro Trento: Howard e Uglietti guidano la Gevi al 69-58 dell'ultima sirena.