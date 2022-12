Virtus Bologna, primo ko: Scafati compie l'impresa. Milano aggancia la vetta

BOLOGNA - Clamoroso alla Segafredo Arena di Bologna con la Virtus che incassa il primo ko in campionato contro Scafati nel 10° turno di Serie A. Impresa clamorosa dei campani che passano in terra emiliana con Logan, Okoye e Lamb autori di una partita suntuosa. Decisivo un secondo quarto da urlo della Givova capaci di piazza un parziale di 8-23 che segnerà il corso della partita. All'ultima sirena, ai ragazzi di Scariolo non bastano Weems, Hackett, Mannion e Shengelia in doppia cifra: ko per 77-84. Ne approfitta Milano che aggancia subito la vetta asfaltando senza troppi problemi Reggio Emilia. Vittoria nel segno di Luwawu-Cabarrot e Davies, alla UnaHotels a poco servono i 14 e i 13 di Vitali e Anim per evitare l'81-63 finale.