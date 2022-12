Virtus Bologna sola in vetta, Milano va ko a Trento

TORINO - Tornano a ristabilirsi le distanze in vetta alla Serie A nell'11° turno con Milano che cade a Trento e Bologna che può così riprendersi il primato in solitaria passando sul parquet di Brescia. Il quintetto di Messina sprofonda in doppia cifra (71-60) prima di recuperare, punto a punto, il distacco, nella volata finale. Guidati da Melli, i lombardi arrivano sul -1 (76-75, parziale 5-15) con una tripla di Luwawu-Cabarrot poi falliscono, per due volte, il sorpasso nella bolgia delle Aquile: 77-75 il finale. La Virtus, invece, non ha problemi con la Germani. Prende subito il comando delle operazioni e lo mantiene rintuzzando i tentativi di rientro di Della Valle e Cobbins per il 77-88 dell'ultima sirena.