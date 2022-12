Shengelia trascina la Virtus Bologna, bene l'Olimpia con show di Davies

Con 19 punti di Shengelia, 14 di Jaiteh, 12 di Lundberg, 11 di Weems, 10 di Bako, 7 di Hackett, 4 di Pajola e Belinelli e 3 di Mannion e Teodosic, la Virtus Bologna si impone - dopo un tempo supplementare - 87-82 a Pesaro, cui non bastano i 20 a testa di Abdur-Rahkman e Kravic, e sale a quota 22, in testa alla classifica di Serie A dopo 12 giornate. A due lunghezze di distanza l'Olimpia Milano, che ha sconfito 96-84 Varese con 20 punti di Davies. Resta al terzo posto Tortona, nonostante il 95-90 subito a Treviso, mentre al quarto posto a quota 14, con Carpegna Prosciutto, Openjobmetis e Trento, ko 74-68 a Trieste, si aggiunge Venezia, forte dell'86-76 inflitto a Sassari, con 22 punti firmati Watt. Segue Brescia, ottava a 12 grazie al 84-77 con cui regola la Reggiana fanalino di coda e il terzetto in nona posizione a 10 composto da Banco di Sardegna, Brindisi e Scafati: la Givova, guidata dai 21 del fresco 40enne Logan, viola il parquet della Happy Casa 75-71.