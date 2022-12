Serie A, Reggio Emilia torna a vincere: battuta Pesaro 95-76

REGGIO EMILIA - Anticipo della 13ª giornata del campionato di Serie A che vede Reggio Emilia tornare al successo dopo 7 ko consecutivi. Al PalaBigi i ragazzi di Sakota hanno sconfitto nettamente la Carpegna Prosciutto Pesaro 95-76 grazie ad un favoloso Andrea Cinciarini da 13 punti e 15 assist (-1 dai 1772 di Gianmarco Pozzecco, 1° di sempre) e 15 punti di un decisivo Michele Vitali. Padroni di casa al comando delle operazioni ma con gli ospiti sempre in scia, le squadre entrano nell'ultima frazione sul 67-62 Reggiana. Gli ultimi 10 minuti però vedono una sola squadra in campo, Cinciarini mette in ritmo tutti i compagni e Vitali realizza 10 dei suoi 15 punti finali tutti nel 4° periodo dominato 28-14. Per gli ospiti, alla seconda sconfitta consecutiva, vani i 18 punti di Kwan Cheatman.