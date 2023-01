Basket, Tortona vince il confronto diretto e incalza la Virtus Bologna

CASALE MONFERRATO (Alessandria) - Sconfitta in trasferta per la Virtus Bologna nel primo dei due anticipi della 14ª giornata di Serie A. Nel big match del PalaFerraris di Casale Monferrato, la Segafredo, in testa alla classifica assieme a Milano, che domani può andare in testa da sola, si è arresa per 89-81 alla Bertram Yachts Derthona Tortona, terza forza della stagione regolare - ora a -2 dai rivali odierni - trascinata dai 22 punti di Macura; agli emiliani di coach Scariolo, reduci dal successo in Eurolega a Barcellona, non bastano i 24 di Belinelli, top-scorer dell'incontro.