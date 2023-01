Serie A, il regno dell’equilibrio. E tra le 7 già a Torino c’è la storia del gioco

È bastata una partita, la vittoria di Trieste su Scafati, per determinare 4 qualificate in un colpo. A una giornata dal giro di boa già 7 squadre sono sicure di volare - o arrivare in treno - a Torino dal 15 al 19 febbraio. Eppure la Serie A è il regno dell’incertezza e lo dimostrano le due più grandi che pagano dazio alle fatiche di Eurolega. Dopo la Virtus caduta contro una grande Tortona che ormai è chiaramente terza forza del campionato (e soltanto Venezia può ambire a scalzarla dal podio, anche per qualità dell’organizzazione societaria), pure Milano ha ceduto, nella fattispecie alla voglia di riemergere di Napoli che ha cominciato il restyling e si è affidata alla saggia sagacia di Cesare Pancotto. Vedremo altre sconfitte delle due big, attese peraltro in settimana al doppio turno di Eurolega. Ma nessuno si azzardi a dire che il campionato possa essere influenzato da questo. Perché ognuno scrive la propria storia.