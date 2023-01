Macura: "Il Derthona, la mia Stella e i nostri obiettivi"

Stella gorgheggia per casa e JP cerca comunque di rispondere al telefono. Stella, pochi mesi e tanta voce allegra, è la vita che cambia e ti cambia mentre tu ti prepari ad affrontarla. Eppure JP Macura sembra essere in pieno processo di adeguamento alla paternità. L’età adulta anche per un professionista dei canestri. Macura nella sua seconda stagione viaggia a 13,2 punti, ma nelle ultime 6 ha superato 4 volte i 20 e contro la Virtus ne ha messi 22 con 5 triple. JP, con Stella è cambiato tutto, vero? «Decisamente, è un’altra vita. Sai di doverti prendere cura 24 ore al giorno di questo piccolo gioiello. C’è bisogno di mille occhi, ma basta un sorriso a scioglierti. Difficile all’inizio? Io so che ogni giorno è migliore del precedente. Sono entrato in un’altra dimensione. E poi cresce così in fretta, fra un po’ camminerà, sta gattonando. Ogni giorno è una novità ed è vero, qualsiasi cosa uno faccia, il pensiero va a lei. La mia vita è rivoluzionata. Uno passa dal sentirsi senza particolari responsabilità ad avere responsabilità enormi sulla vita di una piccola creatura. E in estate ci sposeremo, Simone ed io». E come è cambiata la sua Tortona quest’anno? «Il vantaggio è che il gruppo base è rimasto lo stesso. E i giocatori aggiunti si sono inseriti in fretta. Era successo anche a me e Daum l’anno scorso. Sono sicuro che saremo decisamente meglio nella seconda metà della stagione, stiamo crescendo ogni settimana. Anche io, ho cominciato sbagliando qualche tiro di troppo, ma mi sono ritrovato».

Ecco, lei sembra in crescita esponenziale. È solo questione di fiducia?

«A inizio stagione ho avuto qualche problema alla schiena, le vertebre lombari, non dico che sia stato per quello, però ha inciso. Ora tutto è risolto e io del resto ho sempre avuto fiducia nel mio tiro».



In squadra ci pensate che domenica potreste agganciare il primo posto di metà stagione, battendo Milano e se la Virtus perdesse con Venezia?

«Lo sappiamo e sarebbe bellissimo, ma non è certo la priorità. Lo è invece andare a Milano e giocare la migliore partita possibile contro una squadra fortissima e completa, che in difesa ti toglie molto. Dovremo giocare con grande attenzione e però mente libera».



L’anno scorso raggiungeste poi la finale di Coppa Italia. Quest’anno le finali sono a Torino, ancora più vicina per i vostri tifosi.

«Loro sono fantastici, già ci seguono organizzando pullman. Non vediamo l’ora».

Proprio dopo la Coppa Italia, il coach milanese Ettore Messina disse che lei avrebbe potuto giocare in Eurolega. Le coppe importanti sono l’obiettivo. E Tortona il prossimo anno giocherà in Eurocup se si qualificherà.

«La coppa è un obiettivo comune. Qui tutti non vediamo l’ora, vogliamo meritarcela. E poi sarà terminato anche il nuovo palazzetto. A Tortona la società ha progetti importanti. Io voglio l’Europa, mi sento pronto. E anche il Derthona lo sarà».

La Serie A rispetto alla scorsa stagione?

«È suppergiù la stessa. Certo, ci sono squadre migliorate e altre peggiorate. Ma nella media il livello è simile, è un campionato competitivo. Non puoi mai calare di intensità».



Cosa le piace del gioco del Derthona e di coach Ramondino?

«Del Derthona il modo in cui ci passiamo la palla, condividiamo, lo sforzo del gruppo per giocare assieme, anche in difesa. E questo è il modo di vedere il basket di Ramondino. Il coach ti dà fiducia, sa ascoltare, ti concedere opportunità per esprimerti. Non è un duro. Certo, se sbagli ripetutamente una cosa non è contento, sottolinea gli errori. Ma per migliorarti».



Lei era un idolo delle folle a Xavier, il college. E anche uno dei più odiati dai tifosi avversari. Le avevano affibbiato il soprannome di Dennis the Menace, come il bambino del film. Cosa è rimasto del ragazzo birbante, impertinente e anche un po’ provocatorio nel papà JP?

«Il giocatore e l’uomo di energia. Anche Stella ha molta energia. L’approccio alla sfida, alla partita. Ma certo sono molto cambiato come persona. Ancor più negli ultimi tempi. In campo cerco sempre di dare una scossa».



In questi giorni sarà anche impegnato a seguire i suoi Minnesota Vikings nella NFL...

«Si sono tifoso e i ragazzi sono ai playoff. Proprio domenica ci sarà la partita Wild card contro i New York Giants. I Vikings hanno qualità e mi auguro che facciano molta strada. Ovviamente la prima gara di playoff è importantissima. Come noi del Derthona, devono pensare a una partita alla volta».