Serie A, Trieste fa suo il derby contro Treviso

TREVISO - L'ultima giornata del girone di andata (15ª) del campionato di serie A 2022-23 inizia al PalaVerde di Treviso con il derby del Triveneto che ha visto trionfare la Pallacanestro Trieste per 88-69 strappando il 2° referto rosa consecutivo e facendo un importante passo avanti nella lotta salvezza (12 punti). Solido primo tempo degli ospiti avanti 41-34 (dopo aver toccato anche il +13) con 14 punti di Skylar Spencer. Nella ripresa non arriva la reazione di Treviso che nell'ultimo quarto sprofonda fino al -20 (81-61) il tutto con il duo Banks-Iroegbu mai in partita: 15 punti combinati (2 e 13 per 6/21 dal campo con 0/10 da 3). Per coach Legovich cinque giocatori in doppia cifra a referto guidati dai 20 del solito Frank Bartley, 16 di Spencer, 14 per Frank Gaines, 12 per Michele Ruzzier e 10 per Alessandro Lever