Tortona si arrende a Milano, la Virtus Bologna ringrazia Teodosic

MILANO - Troppa Milano per la Bertram, Tortona è costretta ad arrendersi al Forum ad un'Olimpia perfetta che nel penultimo turno di andata del campionato di Serie A resta in vetta insieme alla Virtus Bologna avendo però lo scontro diretto al momento a favore. La squadra di Messina domina l'incontro controllando dal primo all'ultimo quarto: protagonisti Melli e Davies, agli uomini di Ramondino non bastano Macura e Severini per evitare il 79-63 finale. In testa insieme all'Armani ci sono sempre le V Nere di Scariolo che riescono a liberarsi di Venezia solamente negli ultimi atti del match con un Teodosic glaciale che ad 8" dalla sirena mette a segno la tripla del sorpasso decisivo del 79-78.