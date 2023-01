Virtus ko sulla sirena, impresa Brindisi. Cade anche Milano

Colpi di scena e grandi emozioni nel 16° turno di Serie A con la frenata della Virtus Bologna che sulla sirena cade contro una super Brindisi. Una vera e propria impresa quella della Happy Casa, capace di ribaltare nell'ultimo quarto una partita che sembrava ormai in pugno per gli uomini di Scariolo. Sotto di 24 a fine terzo quarto, i pugliesi rimontano con Harrison e Bowman, autore della tripla sulla sirena, vincendo 78-77. Si ferma anche Milano che a Reggio Emilia cede per 73-68 sotto i colpi di Olisevicius e Senglin, sorride invece Tortona che supera per 79-74 Scafati grazie a Filloy e Christon.