Basket, Brown e Owen show: va a Varese il derby con Brescia. Venezia ko a Scafati

VARESE - Vittoria di Varese nel primo dei due anticipi della 17ª giornata del campionato di basket di Serie A. Varese si aggiudica il derby lombardo contro Brescia per 80-72 grazie ai 16 punti di Brown e ai 15 di Owens . Non bastano i 14 di Gabriel alla Germani. In classifica la Openjobmetis è ora quinta con 20 punti appaiata con Pesaro, Brescia è undicesima dopo il quarto ko di fila.

Serie A, Venezia cade a Scafati

Successo casalingo di Scafati contro Venezia per 89-85, nel secondo anticipo di Serie A. Per i campani, 25 punti del nigeriano Okoye e 18 dell'americano Pinkins. Non bastano alla Reyer i 18 di Watt. In classifica, i veneti restano agganciati alla zona playoff mentre Scafati prova ad allontanarsi dai bassifondi.