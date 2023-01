Basket, vincono Olimpia Milano e Virtus Bologna. Tortona trionfa a Treviso

La coppia in vetta resta unita. Milano e Bologna rimangono a braccetto al comando della classifica. L'Olimpia non dà scampo a Trento: EA7 devastante nel primo ed ultimo quarto, in mezzo le Aquile arrivano a tirare per la giacca l'avversario poi Tonut riallarga la forbice fino al 78-65 finale. Le Vu Nere, invece, soffrono oltremodo per superare l'ostacolo Tezenis. Verona lotta fino alla fine, la corazzata di Sergio Scariolo ringrazia Pajola che, negli ultimi secondi, dalla lunetta mette i liberi della tranquillità dopo che Bortolani aveva sbagliato la tripla del -1. La Bertram Tortona risponde da par suo vincendo a Treviso (79-87). Gara sempre controllata dagli ospiti con Christon (25 punti e 10 tiri segnati da 2) e Daum (18 punti ed 11 rimbalzi) in doppia doppia.