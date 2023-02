Basket, Banks dà spettacolo: Treviso sbanca Verona

VERONA - Va alla NutriBullet Treviso il derby veneto con la Tezenis Verona che ha aperto la 18ª giornata della regular-season di Serie A. Nell'anticipo-salvezza sul parquet del PalaOlimpia, gli ospiti si riscattano della sconfitta dell'andata e si impongono per 81-97 con 24 punti di Banks, top-scorer dell'incontro. Tra i padroni di casa, 20 punti per Bortolani. Treviso, in campo senza l'infortunato Simioni e con Banks alla 250ª presenza in A, sale così a quota 14 in classifica, mentre Verona resta ferma a 12.