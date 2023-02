Basket, vittorie per Milano e Bologna. Venezia ko e De Raffaele esonerato

Serie A, risultati e classifica

Venezia KO e De Raffaele esonerato. Bene Tortona e Sassari

Prosegue il momento di crisi della Reyer Venezia alla sua 4ª sconfitta consecutiva e questa volta per mano dell'Happy Casa Brindisi: la compagine di coach Vitucci ha vinto in rimonta per 76-75 con cinque giocatori in doppia cifra a referto. Dopo la partita Venezia ha ufficialmente comunicato l'esonero di coach Walter De Raffaele (dopo 13 anni e 2 scudetti). Tortona invece non sbaglia in casa contro Varese, successo netto per 103-91 per la Bertram guidata da un superbo Semaj Christon. Il derby campano tra Napoli e Scafati va di misura alla Gevi per 71-69 grazie al canestro di Elijah Stewart a 14". Invece nessun problema per la Dinamo Sassari che domina l'Aquila Trento alla Blm Arena per 95-77 con 18 punti a testa per Kruslin e Bendzius. Infine Pesaro non fallisce in casa contro Reggio Emilia: vittoria per 85-74 con Muhammad-Ali Abdur-Rahkman da 19 punti.