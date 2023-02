Basket, Milano e Bologna non sbagliano: Tortona insegue

Nel 19° turno non cambiano le gerarchie sul podio della Serie A con Milano e Bologna a condurre, inseguite in scia da una super Tortona. All'Olimpia serve un quarto quarto di qualità, condotto da Luwawu-Cabarrot e Napier per superare in trasferta Varese nel derby 87-75, la Virtus deve affidarsi invece a Teodosic e Weems per archiviare la pratica Reggiana, nell'altro derby di giornata, per 74-63. Dietro al duo di vetta resta in scia Tortona che con un super Candi manda al tappeto Trieste per 80-69.