Basket, Belinelli trascina la Virtus contro Tortona! Bene Milano

BOLOGNA - Si conclude la 20ª giornata di campionato con la Virtus Bologna che batte la Bertram Tortona 91-90 in match folle. Decisivo l'1/2 dalla lunetta di Toko Shengelia a 1" dopo che un super Semaj Christon (32 punti) aveva pareggiato a quota 90 a 13". Per le V-Nere strepitosa prestazione di Marco Belinelli da 32 punti con 9/16 dal campo. Virtus che rimane in testa alla classifica a pari punti con l'Olimpia Milano. Milano riabbraccia Kevin Pangos e batte 89-80 (dopo aver toccato anche il +26 sul finire del 3° periodo) la Givova Scafati con 20 punti di Billy Baron ma con Shabazz Napier infortunato (distorsione caviglia destra). I biancorossi di coach Messina, tra l'atro espulso per doppio tecnico (non accadeva dal 14/472021).

Varese espugna Napoli, Brindisi scatenata: 5° successo consecutivo! La Pallacanestro Varese torna a vincere e lo fa di prepotenza a casa della Gevi Napoli per 101-93 grazie ad un superbo 2° tempo) oltre ai 23 punti di Colbey Ross e ai 18 dell'azzurro Willy Caruso. Prosegue l'ottimo momento della Happy Casa Brindisi che si impone anche a Pesaro per 100-70 strappando il 5° referto rosa consecutivo in un match dominato dall'inizio alla fine con sei giocatori in doppia cifra guidati dai 18 di D'Angelo Harrison.