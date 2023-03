Basket, Milano e Bologna non sbagliano. Tortona torna al successo

Milano e Bologna non cedono un colpo e restano a braccetto in vetta alla Serie A dopo 21 giornate. L'Olimpia passa a Brindisi con un risultato che non ammette repliche (79-98). I ragazzi di Ettore Messina sono stati devastanti già dal primo quarto quando hanno praticamente doppiato (15-29) gli avversari. L'Happy Casa, nonostante un pur bravo Andrea Mezzanotte (13 punti) non è riuscita a contrastare Milano che ha chiuso con sei giocatori in doppia cifra facendo ruotare tutti e dando spazio anche al giovanissimo Luca Panna (18 anni). La risposta della Virtus non si è fatta attendere. I bolognesi hanno dominato a Venezia ed il 68-83 finale non rende merito alla differenza che c'è stata in campo a favore delle V nere. La Bertram Tortona, terza della classe, supera con il fiatone Verona (73-69) e torna al successo. Ospiti battaglieri che risalgono la china nell'ultimo quarto arrivando a pareggiare a quota 68 prima di cedere nella bagarre finale. Venti punti di Christon da una parte, quindici di Bortolani dall'altra.