Basket Serie A, Sassari travolge Varese! Bene Tortona e Pesaro

Pesaro torna a vincere, bene Tortona a Trento

Austin Daye realizza 14 punti nel suo debutto con Pesaro nella vittoria casalinga della Carpegna Prosciutto contro Brescia per 88-79: decisivo l'ultimo periodo dominato dai ragazzi di Repesa per 29-18. Importante vittoria in chiave salvezza per Reggio Emilia che vince sul campo di Trieste 80-75 grazie ai 17 punti di Mikael Hopkins e ai 15 di Andrea Cinciarini, mentre la Bertram Tortona sbanca in rimonta e di misura Trento per 75-73 grazie ad un ultimo quarto da 14-8 con Diego Flaccadori che ha mancato a 3" il tiro del potenziale pareggio. Per la Bertram (priva di Daum) 14 punti a testa per Radosevic e Severini.