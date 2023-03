Basket, la Virtus Bologna passa a Milano e si prende il primato

E' della Virtus Bologna il primato e il big match del 22° turno di Serie A. Le V Nere passano al Forum sul parquet dell'Olimpia Milano e allungano in vetta alla classifica. Termina 75-69 con gli uomini di Scariolo trascinati da Lundberg e dai 12 punti di Belinelli e gli 11 di Mannion e Shengelia. Non bastano a Messina i 20 di Baron e i 16 di Napier. In classifica, Virtus da sola al comando con 36 punti due in più di Milano, la sfida è rimandata ai playoff Scudetto.

Venezia passa al supplementare, Brindisi ok

Venezia si impone per 95-92 in casa di Verona dopo un supplementare, grazie ai 12 punti di Parks. Non bastano a Verona i 13 di Casarin e i 12 di Bortolani. Più agevole il successo di Brindisi a Napoli per 96-80 con 25 punti di Perkins, i 21 di Wimbush non evitano il ko alla Gevi. Vittoria al fotofinish per Treviso che con i liberi di Iroegbu piega le speranze di Scafati capace di una super irmonta nell'ultimo quarto: termina 89-88. In classifica Brindisi, Venezia e Treviso continuano a correre per i playoff, mentre Verona, Napoli e Scafati restano in zona retrocessione.